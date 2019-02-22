دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. التكافؤ شعار مباريات #التعاون ضد #الباطن

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة التعاون ضد الباطن اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب التعاون ضد الباطن 5 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكسب كل منهما الآخر في مواجهتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل بين الفريقين.

ويسعى سكري القصيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة التعاون ضد الباطن اليوم، لحصد الثلاث نقاط ومواصلة التقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق السماوي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة التعاون ضد الباطن اليوم، لتحسين نتائجه والابتعاد عن المراكز الأخيرة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة التعاون ضد الباطن اليوم، يحتل سكري القصيم المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع الفريق السماوي في المركز الـ13 برصيد 18 نقطة.