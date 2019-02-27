دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. التكافؤ شعار مباريات التعاون والاتفاق

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الاتفاق، يوم غد الخميس، على إستاد مدينة الملك عبدالله، في افتتاح منافسات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب التعاون والاتفاق 13 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن فارس الدهناء من الفوز في 6 مواجهات، وهُزم أمام سكري القصيم في 4 لقاءات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل بين الفريقين.

ويسعى سكري القصيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة التعاون والاتفاق غدًا، وحصد الثلاث نقاط والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يأمل فارس الدهناء في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

وقبل مباراة التعاون والاتفاق غدًا، يحتل سكري القصيم المركز الرابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، فيما يقع فارس الدهناء في المركز التاسع برصيد 28 نقطة.