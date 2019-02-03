دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. الجبالي يدعم #الوحدة ضد #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أصبح التونسي الدولي عصام الجبالي جاهزًا للمشاركة في مباراة الوحدة ضد الاتحاد التي ستُقام، يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن نادي الوحدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وصول البطاقة الدولية للاعب عصام الجبالي، اليوم الأحد، ليحق له المشاركة في المباريات بداية من مباراة الوحدة ضد الاتحاد غدًا.

ونجح فرسان مكة في ضم لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي روزنبورغ النرويجي، عصام الجبالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لمدة موسمين ونصف، وستكون مباراة الوحدة ضد الاتحاد هي الأولى له.

ويأمل فرسان مكة في استغلال عاملي الأرض والجمهور؛ لتحقيق الفوز في مباراة الوحدة ضد الاتحاد غدًا، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لتعويض تعادله في الجولة الماضية، وانتزاع نقاط اللقاء.

وقبل مباراة الوحدة ضد الاتحاد غدًا، يحتل فرسان مكة المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل مؤقت برصيد 28 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط.