دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. الجماهير سلاح #الاتحاد ضد #التعاون

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد التعاون التي ستُقام، مساء اليوم السبت، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل العميد مباراة الاتحاد ضد التعاون اليوم بهدف مواصلة الانتصارات، لتجميع أكبر عدد من النقاط، لتجنب الهبوط، بعدما حقق النمور بداية هي الأسوأ في تاريخ مشاركته ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويعول الفريق الأول لكرة القدم بالعميد على دعم الجماهير في مباراة الاتحاد ضد التعاون اليوم، لمؤازرة اللاعبين وتحفيزهم من مدرجات ملعب الجوهرة المشعة.

وحفز حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، جماهيره خلال الأيام الماضية على حضور مباراة الاتحاد ضد التعاون اليوم، مؤكدًا أن تحضيرات مدرج الذهب للقاء لا تكتمل إلا بتواجدهم المعتاد.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة الاتحاد ضد التعاون حضورًا جماهيريًا كبيرًا في معقل العميد ملعب الجوهرة المشعة، حيث أكدت منصة مكاني عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عن بيع أكثر من 21 ألف تذكرة.

وقبل مباراة الاتحاد ضد التعاون اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز الـ15 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد التعاون في المركز الخامس برصيد 29 نقطة.