دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الحزم يحول تأخره لفوز على #الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الفيصلي والحزم التي أُقيمت على مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق الحزماوي بهدفين مقابل هدف.

وبدأت مباراة الفيصلي والحزم بشكل سريع، لرغبة الفريقين في تسجيل هدف مبكر، إلا أن محاولاتهما باءت بالفشل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ونجح نجم فريق عنابي سدير دينلسون بيريرا في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 55 من أحداث مباراة الفيصلي والحزم، وتمكن جون باجوي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 79.

وفي الوقت الذي توقيع فيه الجميع نهاية مباراة الفيصلي والحزم بالتعادل الإيجابي، سجل النجم أسامة الخلف هدفًا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليقود الفريق الحزماوي لتحقيق فوز غال.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ12 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 24 نقطة في المركز الثامن.