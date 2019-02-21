دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. الدوسري يُعزز تقدم #الهلال ضد #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

عزز النجم سالم الدوسري تقدم الزعيم بهدف ثان في الدقيقة 82 من أحداث مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم، بعد تمريرة مميزة من سيبا.

وكان الفرنسي بافيتيمبي غوميز قد نجح في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم، وهز شباك العميد في الدقيقة 67.

ويلعب الهلال ضد الاتحاد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى العميد لتسجيل هدف التعادل، والبحث عن هدف التقدم، لتحسين موقعه في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يسعى الزعيم لتعزيز تقدمه وخطف نقاط مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم.

وقبل مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة، فيما يتواجد العميد في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.