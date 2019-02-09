دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الرائد لا يخسر على أرضه ضد #الوحدة

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد مدينة الملك عبدالله، اليوم السبت، مباراة الرائد ضد الوحدة ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الرائد ضد الوحدة 13 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، نجح الفريق الريداوي في الفوز بـ6 مواجهات، وفاز فارس مكة في 5 لقاءات، وانتهت مباراتين فقط بالتعادل بين الفريقين.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد رقمًا مميزًا قبل مباراته ضد الوحدة اليوم، حيث إنه لم يخسر أي لقاء على أرضه ووسط جمهوره أمام فرسان مكة، وهو ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية قبل مواجهة الجولة الـ19.

وأضاف حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفريق الريداوي تمكن من الفوز على فرسان مكة 4 مرات، وانتهت مواجهتين لفريق الرائد ضد الوحدة بالتعادل.

وقبل مباراة الرائد ضد الوحدة اليوم، يحتل الفريق الريداوي المركز العاشر في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يقع فرسان مكة في المركز السادس برصيد 28 نقطة.