دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. #الرائد يُجبر #الشباب على التعادل الإيجابي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الشباب والرائد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بدأ نادي الشباب المباراة ضاغطًا بقوة؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، حيث تمكن الليث من التقدم سريعًا عبر اللاعب بوديسكو بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

وواصل نادي الشباب سعيه من أجل تسجيل الهدف الثاني وتوسيع فارق الأهداف مع نادي الرائد، ولكن دون جدوى، في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

وواصل نادي الرائد ضغطه، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، حتى تمكن اللاعب عبدالله الشامخ من تسجيل هدف التعادل للرائد بالدقيقة الخامسة والأربعين.

وفي الشوط الثاني لم ينجح أي من الفريقين في تسجيل الهدف الثاني له في المباراة، ليرتضي الفريقين بنقطة التعادل.

أصبح رصيد الشباب بعد التعادل 34 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد الرائد 23 نقطة في المركز العاشر.

وكانت مباراة الشباب والرائد أقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مدينة المجمعة.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الشباب سجله اللاعب : بوديسكو في الدقيقة 9

الشباب 1 : 1 الرائد#الشباب_الرائد pic.twitter.com/KLyuxPFTgY — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 4, 2019

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الرائد سجله اللاعب : عبد الله الشامخ في الدقيقة 43

الشباب 1 : 1 الرائد#الشباب_الرائد pic.twitter.com/tbsjCdAq9R — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 4, 2019