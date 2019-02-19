دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. الرابطة توقع عقد الرعاية الأضخم غدًا

المواطن - مروة نبيل

توقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم غد الأربعاء، عقد الرعاية الأضخم لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع شركة شنايدر إلكتريك.

وأشار حساب الدوري السعودي للمحترفين على “تويتر”، إلى أن مراسم توقيع عقد الرعاية مع شركة شنايدر إلكتريك السعودية، ستكون في الحادية عشرة صباحًا، بمقر الهيئة العامة للرياضة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للترحيب بالراعي الجديد شركة شنايدر إلكتريك السعودية، يحتوي على كلمة أهلًا وسهلًا بالعديد من اللغات.

وكان رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مسلي آل معمر قد أعلن عقب اجتماع الرابطة الأخير، عن قُرب توقيع رعاية مع شركة عالمية بداية من الموسم الرياضي المقبل، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل فيما بعد.