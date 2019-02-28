دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. السلبية تُخيم على مباراة #أُحد والفتح

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة أُحد والفتح التي أُقيمت على استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأت مباراة أُحد والفتح ببطء شديد وتباعد الخطوط، ولكن بعد مرور أول ربع ساعة، سيطر فريق أحد نسبيًا، وطالب بالحصول على ركلة ترجيح، إلا أن الحكم أمر باستمرار اللعب بعد اللجوء لتقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وحاول اللاعبون فض اشتباك التعادل السلبي في الشوط الثاني، ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى، وتعرض لاعب النموذجي جمعان الدوسري للطرد في الدقيقة 72، ليُكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، لتنتهي مباراة أُحد والفتح بنتيجة 0/0.

وبعد مباراة أُحد والفتح اليوم، رفع الفريق الأُحدي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد النموذجي لـ32 نقطة في المركز السابع.