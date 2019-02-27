دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الشباب والفوز التاسع ضد #النصر

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد الملك فهد الدولي، مساء يوم غد الخميس، مباراة الشباب ضد النصر ضمن منافسات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الشباب ضد النصر 21 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تحقيق الفوز في 6 مواجهات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالليوث في الفوز بـ8 مباريات، فيما خيم التعادل على نتيجة 7 مواجهات لفريق الشباب ضد النصر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويُعد ناصر الشمراني المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، هو الهداف التاريخي لمواجهات الشباب ضد النصر المباشرة، بعدما نجح في تسجيل 6 أهداف.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الشباب ضد النصر المباشرة، حينما تغلب على الليوث بثلاثية دون رد في الدور الأول من منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2014/ 2015.

وقبل مباراة الشباب ضد النصر غدًا، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالليوث المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة، ويأمل استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد الثلاث نقاط.

وعلى الجانب الآخر، يقع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في المركز الثاني بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة الشباب ضد النصر غدًا، لتقليص الفارق مع الهلال المتصدر.