دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الشباب والفوز الثامن ضد #الوحدة

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد، اليوم الجمعة، مباراة الشباب ضد الوحدة ضمن منافسات الجولة لـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الشباب ضد الوحدة 13 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالليوث في الفوز بـ7 مواجهات.

وفاز فرسان مكة في مباراة واحدة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، وانتهت 5 مواجهات لفريق الشباب ضد الوحدة بالتعادل.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالليوث لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الشباب ضد الوحدة اليوم، لانتزاع المركز الثالث من النادي الأهلي، فيما يأمل فرسان مكة لتحقيق نتيجة إيجابية، والدخول في المربع الذهبي.

وقبل مباراة الشباب ضد الوحدة اليوم، يملك الليوث 34 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يقع فرسان مكة في المركز السادس برصيد 31 نقطة.