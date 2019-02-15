دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. #الشباب يقتنص فوزًا ثمينًا من #الوحدة

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الشباب من تحقيق فوز مهم على حساب نادي الوحدة بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وتمكن الشباب من تسجيل الهدف الوحيد له في المباراة عبر اللاعب لويز أنطونيو من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني اجتهد نادي الوحدة كثيرًا لتسجيل هدف التعادل، ولكن دون فائدة في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي نادي الشباب.

انتهت المباراة بفوز الشباب بهدف دون رد، ليرتفع رصيد الليث إلى 37 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد نادي الوحدة عند 31 نقطة في المركز السادس.

سيواجه نادي الشباب في الجولة الحادية والعشرين فريق القادسية، بينما سيواجه نادي الوحدة فريق أحد.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الشباب سجله اللاعب: لويز أنطونيو في الدقيقة 1+45 #الشباب_الوحدة pic.twitter.com/13DiA4SPdl — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 15, 2019