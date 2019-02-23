دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. العالمي والفوز الأول في مباريات النصر والفيحاء

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد، مساء اليوم السبت، مباراة النصر والفيحاء في ختام مواجهات الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب النصر والفيحاء 3 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تحقيق الفوز في أي لقاء، حيث فاز الفريق البرتقالي بمباراة، وانتهت مواجهتين بالتعادل.

ويتسلح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بالأرض والجمهور في مباراة النصر والفيحاء اليوم، أملًا في تحقيق أول فوز على الفريق البرتقالي، وتقليص الفارق مع الهلال متصدر جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة النصر والفيحاء اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في المركز الثاني بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة من 20 مباراة، وبفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر من 21 لقاء.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق البرتقالي تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة النصر والفيحاء اليوم، للابتعاد عن المراكز الأخيرة في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والابتعاد عن شبح الهبوط الذي يُلاحقه هذا الموسم.

ويسعى الفريق البرتقالي لمواصلة عادته في مباريات النصر والفيحاء بالدوري السعودي للمحترفين، وتجنب الخسارة في مواجهة اليوم.

ويتواجد الفريق البرتقالي في المركز الـ14 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، وذلك قبل مباراة النصر والفيحاء اليوم.