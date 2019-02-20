دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. العشوائية تُسيطر على #الأهلي ضد #الفتح

المواطن - مروة نبيل

فشل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في خطف نقاط مباراة الأهلي ضد الفتح اليوم، ليخسر بثنائية؛ ويكتفي بالتواجد في المركز الرابع بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت مباراة الأهلي ضد الفتح التي أُقيمت على إستاد الأمير عبدالله بن جلوي، في افتتاح منافسات الجولة الـ21، بفوز النموذجي بنتيجة 2/1، سجلهم محمد المجحد، فيما أحرز هدف الراقي مهند عسيري.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن أداء الراقي في مباراة الأهلي ضد الفتح اليوم اتسم بـ”العشوائية”؛ نظرًا لكثرة التمريرات الخاطئة.

وأضافت “أوبتا”، أن 41% من تمريرات الأهلي في الثلث الهجومي الأخير من الملعب ضد الفتح اليوم كانت خاطئة، مُشيرة إلى أن الراقي حقق ثالث أسوأ نسبة له هذا الموسم بعد مباراته أمام الهلال 58%، وأُحد 42%.

وبعد مباراة الأهلي ضد الفتح اليوم، تجمد رصيد الراقي عند 36 نقطة، ليحتل المركز الرابع بشكل مؤقت في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما رفع النموذجي رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع.