دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الفتح يسقط #الأهلي بثنائية المجحد

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الفتح ضد الأهلي التي أُقيمت على إستاد الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز النموذجي بهدفين مقابل هدف.

وبدأت مباراة الفتح ضد الأهلي بشكل سريع، وتمكن محمد المجحد من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 6 دقائق فقط على انطلاق اللقاء، وضغط الراقي أملًا في هز شباك ماكسيم كوفال، إلا أنه لم ينجح، لينتهي الشوط الأول بتقدم النموذجي.

وضغط الراقي مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الفتح ضد الأهلي اليوم، وكادت رأسية عمر السومة أن تهز الشباك، إلا أنها مرت فوق العارضة، وأهدر الهداف السوري فرصة أخرى بعد تمريرة مميزة من مهند عسيري.

وكاد مهند عسيري أن يُحرز هدف التعادل في مباراة الفتح ضد الأهلي من كرة رأسية، ولكن تألق ماكسيم وأبعدها، قبل أن يتمكن اللاعب ذاته من هز الشباك من كرة رأسية في الدقيقة 73.

وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع نهاية مباراة الفتح ضد الأهلي بالتعادل السلبي، نجح محمد المجحد في هز شباك الراقي في الدقيقة 90، لتنتهي مواجهة الجولة الـ21 بفوز النموذجي بنتيجة 2/1.

وبعد مباراة الفتح ضد الأهلي اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الراقي عند 36 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا.