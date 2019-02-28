دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. الفوز بهدف شعار #النصر ضد #الشباب

المواطن - مروة نبيل

رفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي شعار الفوز بهدف دون رد في مباريات النصر ضد الشباب في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب النصر ضد الشباب اليوم ضمن منافسات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في تحقيق الفوز بهدف نظيف سجله المغربي عبدالرزاق حمدالله من كرة رأسية مميزة.

وأشار حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على “تويتر”، أن آخر 5 مباريات لفريق النصر ضد الشباب في المسابقة المحلية، انتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بهدف دون رد.

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مباراة النصر ضد الشباب اليوم، فيما تجمد رصيد الليوث عند 40 نقطة في المركز الثالث.

وبعد مباراة النصر ضد الشباب اليوم، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لمواجهة نظيره الاتفاق، يوم 8 من شهر مارس المقبل، في الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.