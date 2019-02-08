دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الفيحاء والفوز الأول ضد #الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية، اليوم الجمعة، مباراة الفيحاء ضد الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الفيحاء ضد الاتفاق 3 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بفارس الدهناء في الفوز بمواجهتين، وتعادلا في لقاء واحد.

ويسعى الفريق البرتقالي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الفيحاء ضد الاتفاق اليوم، لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة منذ فترة، والتي تسببت في إقالة المدرب الصربي موسلين بعد الخسارة أمام القادسية في الجولة الماضية.

وعلى الجانب الآخر، يأمل فارس الدهناء تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الفيحاء ضد الاتفاق اليوم، لتعويض الخسارة أمام أُحد بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الفيحاء ضد الاتفاق اليوم، يحتل الفريق البرتقالي المركز الـ14 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد فارس الدهناء في المركز السابع بـ26 نقطة.