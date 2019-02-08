دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الفيحاء الشباك المفضلة لـ غوانكا

المواطن - مروة نبيل

تُعد شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء هي المفضلة لدى نجم الاتفاق، الأرجنتيني كريستيان غوانكا في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت شبكة الإحصائيات “أوبتا”، إلى أن غوانكا سجل جميع أهداف الاتفاق الثلاثة الماضية أمام الفيحاء في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهذه هي جميع أهدافه ضد الفريق البرتقالي، خصمه المفضل في البطولة.

ويُقدم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، غوانكا مستوى مميزًا في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ويحتل المركز الخامس في قائمة الهدافين برصيد 11 هدفًا.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نظيره الفيحاء اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة.