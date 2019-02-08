دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الفيحاء والاتفاق يكتفيان بالتعادل

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الفيحاء والاتفاق، التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبدأت مباراة الفيحاء والاتفاق بشكل سريع من لاعبي الفريقين، لتسجيل هدف مبكر، وتمكن النجم هزاع الهزاع من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتقدم فارس الدهناء بهدف دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أحرز لاعب فارس الدهناء، فيليب كيش هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح الفريق البرتقالي التعادل في الدقيقة 49، لتنتهي مباراة الفيحاء والاتفاق بالتعادل بنتيجة 1/1.

وبعد مباراة الفيحاء والاتفاق اليوم، رفع الفريق البرتقالي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ14 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد فارس الدهناء إلى 27 في المركز السابع.