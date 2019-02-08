دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الفيحاء يعود.. ويحصد أول نقطة في 2019

المواطن - مروة نبيل

نجح نادي الفيحاء في إنهاء سلسلة النتائج السلبية التي حققها خلال الجولات الأخيرة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل ضد الاتفاق اليوم.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد الاتفاق اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأشار حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفيحاء بتعادله مع الاتفاق اليوم، سجل أول تعادل له بعد 7 مباريات، حيث تلقى 6 هزائم وفاز في مباراة واحدة.

وأضاف حساب الدوري السعودي للمحترفين على “تويتر”، أن الفيحاء حقق أول نقطة له في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عام 2019، بعدما خسر في الـ3 لقاءات الماضية.

ويُعد تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء اليوم، هو الثاني له على أرضه ووسط جمهوره، والرابع له في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء رصيده إلى 16 نقطة، بعد مباراة الاتفاق اليوم، ليحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان مجلس إدارة نادي الفيحاء قد أقال المدرب الصربي موسلين بعد الخسارة أمام القادسية في الجولة الـ18، وأعلن عن تعاقده مع المدير الفني الجزائري نور الدين بن زكري حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.