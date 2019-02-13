دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الفيصلي يقلب الطاولة على #الاتفاق برباعية

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الاتفاق ضد الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحويل عنابي سدير لتأخره بثلاثية إلى فوز بنتيجة 4/3 في الوقت القاتل.

وبدأت مباراة الاتفاق ضد الفيصلي بضغط كبير من فارس الدهناء، وتمكن الأرجنتيني كريستيان غوانكا من فض هز شباك عنابي سدير في الدقيقة 20، قبل أن يُسجل اللاعب ذاته الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 32.

ونجح نجم عنابي سدير، الكويتي فهد الأنصاري، في تقليص الفارق في الدقيقة 47، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد الفيصلي بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، طالب لاعبو عنابي سدير بركلة ترجيح لسقوط الكولومبي دييغو كالديرون، إلا أن حكم مباراة الاتفاق ضد الفيصلي احتسب ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وفي الوقت الذي يبحث فيه عنابي سدير عن هدف التعادل، عزز محمد الكويكبي تقدم فارس الدهناء في الدقيقة 75، وحصل الضيوف على ركلة ترجيح بعد لجوء مباراة الاتفاق ضد الفيصلي إلى تقنية الفيديو، وسددها البرازيلي دينلسون بيريرا بنجاح في الدقيقة 87.

وتمكن الأنصاري من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، إلا أن البرازيلي غوستافو رفض الخسارة، وسجل هدف فوز عنابي سدير في الدقيقة 99، لتنتهي مباراة الاتفاق ضد الفيصلي بهزيمة فارس الدهناء على أرضه بنتيجة 4/3.

وبعد مباراة الاتفاق ضد الفيصلي اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بعنابي سدير رصيده إلى 27 نقطة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد فارس الدهناء عند 27 نقطة أيضًا.