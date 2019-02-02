دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #القادسية يُسقط #الفيحاء بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة القادسية ضد الفيحاء، التي أُقيمت على إستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق القدساوي بثنائية دون رد.

وبدأت مباراة القادسية ضد الفيحاء بشكل سريع، وحاول لاعبو الفريق القدساوي استغلال عاملي الأرض والجمهور لهز الشباك مبكرًا، إلا أن دفاع الفريق البرتقالي أحبط محاولاتهم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وواصل لاعبو الفريق القدساوي الضغط مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة القادسية ضد الفيحاء اليوم، ونجح النجم هارون كمارا من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 67، بعد تمريرة مميزة من البرازيلي إلتون جوزيه.

ولم ينتظر الفريق القدساوي كثيرًا لتعزيز تقدمه، حيث تكفل إلتون جوزيه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 70، لتنتهي مباراة القادسية ضد الفيحاء بخسارة الفريق البرتقالي بهدفين نظيفين.

وبعد مباراة القادسية ضد الفيحاء اليوم، رفع الفريق القدساوي رصيده إلى 23 نقطة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق البرتقالي عند 15 نقطة في المركز الـ15.