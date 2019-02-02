دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #القادسية لا يعرف الفوز ضد #الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي، اليوم السبت، مباراة القادسية ضد الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب القادسية ضد الفيحاء 3 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يعرف الفريق القدساوي الفوز في اللقاءات السابقة، بعدما هُزم في مباراتين، وانتهت مواجهة بالتعادل بين الفريقين.

ويسعى الفريق القدساوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة القادسية ضد الفيحاء اليوم، لخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى الفريق البرتقالي لتحقيق نتيجة إيجابية وتحسين مركزه.

وقبل مباراة القادسية ضد الفيحاء اليوم، يحتل الفريق القدساوي المركز الـ11 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقع الفريق البرتقالي في المركز الـ14 بـ15 نقطة.