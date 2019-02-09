دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. النتائج الكبيرة شعار مباريات الاتحاد والتعاون

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد والتعاون اليوم ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشار حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن النتائج الكبيرة تواجدت بكثرة في مباريات الاتحاد والتعاون السابقة بالمسابقة المحلية.

وأبرز حساب الدوري السعودي للمحترفين على “تويتر”، نتائج بعض مباريات الاتحاد والتعاون التي انتهت بنتيجة كبيرة، ومنها فوز سكري القصيم على العميد بنتائج 5/2، و4/3، بالإضافة إلى تغلبه بنتيجة 5/3 في مواجهة الدور الأول.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعميد من حسم أكثر من مباراة لفريقي الاتحاد والتعاون في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لصالحه بنتيجة كبيرة، ومنها فوزه على سكري القصيم بنتائج 5/3، 4/1، و4/3.

وقبل مباراة الاتحاد والتعاون اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في المركز الـ15 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس برصيد 29 نقطة.