دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #النصر والفوز الـ12 ضد #التعاون

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة التعاون ضد النصر التي ستُقام، مساء اليوم السبت، على استاد مدينة الملك عبدالله ضمن منافسات الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب التعاون ضد النصر 17 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، الذي نجح في الفوز بـ11 مواجهة.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بسكري القصيم بمواجهتين فقط، فيما خيم التعادل على نتيجة 4 مباريات لفريق التعاون ضد النصر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويأمل سكري القصيم استغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز بمباراة التعاون ضد النصر اليوم، والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لخطف نقاط مباراة التعاون ضد النصر اليوم، أملًا في تعثر الهلال وانتزاع صدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة التعاون ضد النصر اليوم، يحتل سكري القصيم المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في الوصافة بـ37 نقطة.