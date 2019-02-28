دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #النصر يتجاوز عقبة #الشباب برأسية حمدالله

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة النصر والشباب التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بهدف دون رد.

وبدأت مباراة النصر والشباب اليوم بشكل سريع من الفريقين، وأهدر الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي العديد من الفرص، وكاد المغربي نور الدين مرابط أن يُسجل الهدف الأول، ولكن القائم الأيمن حرمه من هز الشباك.

وواصل العالمي الضغط، وتمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من هز شباك الليوث في الدقيقة 38 بكرة رأسية مميزة، لينتهي الشوط الأول من مباراة النصر والشباب بتقدم الفريق الأصفر بهدف نظيف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني مباراة النصر والشباب اليوم، ضغط الليوث وشكلوا خطورة على مرمى الحارس الأسترالي براد جونز، وكاد عبدالمجيد الصليهم أن يُسجل التعادل، إلا أن كرته مرت بجوار القائم الأيسر للأصفر.

وفشل الليوث في استغلال الوقت المتبقي لتسجيل هدف التعادل، لتنتهي مباراة النصر والشباب في الجولة الـ22، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بنتيجة 1/0.

وبعد مباراة النصر والشباب اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الليوث عند 40 نقطة في المركز الثالث.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الاتفاق، يوم 8 من شهر مارس المقبل، في الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يواجه الشباب فريق الفيصلي.