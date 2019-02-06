دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #النصر يسقط #القادسية بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة النصر والقادسية، التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في افتتاح منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز العالمي بثلاثية مقابل هدف.

وبدأت مباراة النصر والقادسية بشكل سريع، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة العاشرة، عن طريق المغربي عبدالرزاق حمد الله من ركلة ثابتة.

وأهدر نجم الفريق القدساوي، البرازيلي بيسمارك، فرصة تسجيل هدف التعادل، بعدما سدد الكرة فوق العارضة، لينتهي الشوط الأول من مباراة النصر والقادسية بتقدم العالمي بهدف دون رد.

وتقاسم النصر والقادسية السيطرة في بداية أحداث الشوط الثاني، ونجح الأسترالي رايس وليامز في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 71، وبعد 10 دقائق اصطدمت تسديدة فهد الجميعة باللاعب ويليامز، لتسكن الشباك وتمنح العالمي التقدم.

وسجل النجم سلطان الغنام هدفًا ثالثًا في شباك الفريق القدساوي في الدقيقة 90، لتنتهي مباراة النصر والقادسية بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بثلاثية.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مباراة النصر والقادسية اليوم، فيما تجمد رصيد الفريق القدساوي عند 23 نقطة في المركز التاسع.

وبعد مباراة النصر والقادسية اليوم، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لمواجهة النادي الأهلي، فيما يلعب الفريق القدساوي مع الهلال في الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.