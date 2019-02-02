دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. #النصر يُهدد التعاون والمفاجآت تُقلق #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم ثلاث مباريات في افتتاحية الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ويستضيف الباطن، النادي الأهلي على ملعب الباطن في تمام السادسة وربع مساءً بتوقيت المملكة، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز الثالث له على التوالي في مسابقة الدوري، بعد الفوز الصعب على التعاون برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

المفاجآت مقلقة

ويخشى الأهلي من مفاجآت نادي الباطن حيث تمكن الأخير في الجولة السابعة عشرة من الفوز على النادي الفيصلي بثنائية دون رد، كما يرغب الأهلي كذلك في الفوز للاستمرار في المربع الذهبي ومطاردة نادي الشباب على المركز الثالث.

أما نادي النصر والذي قدم مستوى فنياً مميزاً تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، يسعى إلى الفوز بنتيجة عريضة على نادي التعاون من أجل الاستمرار في مطاردة نادي الهلال على صدارة بطولة الدوري.

روح معنوية مرتفعة لنجوم النصر

وبعد الفوز على أحد برباعية نظيفة في الجولة السابعة عشرة، ستكون الروح المعنوية مرتفعة لنجوم العالمي من أجل الفوز بنتيجة كبيرة كذلك في مباراة اليوم.

ويُعد لقاء القادسية والفيحاء لقاء الجريحين من الجولة السابعة عشرة، حيث خسر القادسية في الجولة الماضية من نادي الفتح بثنائية دون رد، بينما خسر الفيحاء بنتيجة قاسية من نادي الهلال بخماسية مقابل هدف.