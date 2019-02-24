دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الهلال الأقوى هجوميًا.. والتعاون ثانيًا

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تفوقه الهجومي في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ21.

وتمكن نادي الهلال من إحراز 53 هدفًا بمعدل 2.5 هدف لكل مباراة، يليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون برصيد 46 هدفًا بمعدل 2.1 هدف في اللقاء الواحد.

وحل النادي الأهلي ثالثًا في قائمة الأقوى هجوميًا بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 هدفًا بمعدل 2.05 في المباراة، ثم النصر برصيد 41 هدفًا بمعدل 1.9 هدف لكل مواجهة.

واحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الخامس بقائمة الأقوى هجوميًا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 هدفًا بمعدل 1.6 لكل مباراة.

وينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، يليه النصر بـ46 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الشباب، ثم التعاون بـ36 نقطة، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الخامس.