دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. الهلال والاتحاد ينفردان برقم مميز في 2019

المواطن - مروة نبيل

ظهر الهلال والاتحاد بمستوى مميز في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال منافسات عام 2019.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الهلال والاتحاد هما الفريقين الوحيدين بلا خسارة خلال عام 2019 في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضافت “أوبتا”، أن الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم يتفوق على العميد هجوميًا في عام 2019 قبل مباراة الهلال والاتحاد اليوم، حيث نجح في تسجيل 17 هدفًا مقابل 4 أهداف فقط للنمور.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الهلال والاتحاد في قمة مواجهات الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال والاتحاد اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة، فيما يتواجد العميد في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.