دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. #الهلال يُسقط #الفتح برباعية مُدوية ويواصل الصدارة

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق فوز مهم وكبير على حساب ضيفه الفتح برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

باغت الفتح، الهلال وسجل الهدف الأول عبر نجمه التونسي عبدالقادر الوسلاتي من ركلة جزاء في الدقيقة الحادية عشرة من عمر الشوط الأول.

وواصل نادي الهلال ضغطه من أجل محاولة تسجيل الهدف الأول، ونجح الفرنسي بافتيمبي جوميز في تسجيل الهدف الأول الهلالي من ركلة جزاء بالدقيقة السادسة عشرة من عمر الشوط الأول.

واستمر ضغط الهلال، والذي سيطر بقوة، من أجل تسجيل الهدف الثاني حيث نجح اللاعب كارلوس إدواردو في إضافة الهدف الثاني الهلالي بالدقيقة الثانية والثلاثين بطريقة رائعة.

وقبل إنهاء الشوط الأول أضاف جوميز الهدف الثاني له والثالث لنادي الهلال بالدقيقة السابعة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نادي الهلال بثلاثية مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني من مباراة الهلال والفتح، تراجع أداء نادي الفتح كثيرًا حتى تمكن الفريق الهلالي من إضافة الهدف الرابع عبر اللاعب نواف العابد بالدقيقة الثانية والستين.

لم يحدث أي جديد في المباراة، حتى انتهى اللقاء بفوز الهلال برباعية مقابل هدف، ليُصبح رصيد أزرق العاصمة بعد الفوز 43 نقطة في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد الفتح عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الفتح سجله اللاعب : عبدالقادر الوسلاتي في الدقيقة 11

الهلال 1 : 1 الفتح #الهلال_الفتح pic.twitter.com/CK9i0hdcuK — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 4, 2019

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب : غوميز في الدقيقة 16

الهلال 1 : 1 الفتح #الهلال_الفتح pic.twitter.com/8pqZ4noQjc — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 4, 2019

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الهلال سجله اللاعب : إدواردو في الدقيقة 32

الهلال 2 : 1 الفتح #الهلال_الفتح pic.twitter.com/lo4CU4yEbY — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 4, 2019

🎥 فيديو للهدف الثالث لنادي #الهلال سجله اللاعب : غوميز في الدقيقة 37

الهلال 3 : 1 الفتح #الهلال_الفتح pic.twitter.com/mxKcVVgei6 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 4, 2019

🎥 فيديو للهدف الرابع لنادي #الهلال سجله اللاعب : نواف العابد في الدقيقة 62

الهلال 4 : 1 الفتح #الهلال_الفتح pic.twitter.com/1gwuK6MQPu — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 4, 2019