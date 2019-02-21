دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الهلال يُعمق جراح #الاتحاد بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الهلال والاتحاد التي أُقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الزعيم بهدفين دون رد.

وبدأت مباراة الهلال والاتحاد اليوم بضغط قوي من لاعبي الزعيم، وكان له فرصتان خطيرتان للمتألق بافيتيمبي غوميز الذي مرت تسديدته فوق المرمى، وأخرى للقائد محمد الشلهوب في الدقيقة 23.

وسدد الصربي بريجوفيتش تسديدة قوية في الدقيقة 27، إلا أن عبدالله المعيوف تصدى لها، وواصل الزعيم سيطرته مُجددًا، وسط تألق من نجم العميد كريم الأحمدي، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال والاتحاد بالتعادل السلبي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريقان بحثًا عن فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الهلال والاتحاد اليوم، ونجح الفرنسي غوميز في تسجيل الهدف الأول من تسديدة في الدقيقة 67، مُستغلًا كرة أبعدها مروان داكوستا.

ونجح النجم سالم الدوسري في تعزيز تقدم الزعيم بهدف ثان في الدقيقة 82، لتنتهي مباراة الهلال والاتحاد بتحقيق الأزرق لفوز هام بثنائية نظيفة.

وبعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم، عزز الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارته لجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما تجمد رصيد العميد عند 15 نقطة في المركز قبل الأخير، ليتأزم موقفه.