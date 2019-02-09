دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #الوحدة ينتفض ويفوز على #الرائد بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الرائد ضد الوحدة، التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز فرسان مكة بثلاثية مقابل هدف.

وبدأت مباراة الرائد ضد الوحدة بشكل سريع من الفريقين، وتمكن الفريق الريداوي من هز الشباك في الدقيقة 12 عن طريق لاعبه أحمد حمودان، وسجل ريناتو شافيز هدف التعادل في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح فواز الصقور في تسجيل هدف فرسان مكة الثاني في الدقيقة 52، وفي الدقيقة 70 أشهر حكم مباراة الرائد ضد الوحدة اليوم، البطاقة الحمراء لحسين الشويش، ليُكمل أصحاب الأرض اللقاء بعشرة لاعبين.

وتمكن البرازيلي ماركوس جليرمي من تسجيل هدف فرسان مكة الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة الرائد ضد الوحدة بفوز الضيوف بنتيجة 3/ 1.

ورفع الوحدة رصيده إلى 31 نقطة، بعد عودته إلى الانتصارات مُجددًا، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الرائد عند 23 نقطة في المركز العاشر.