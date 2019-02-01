دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. بدء بيع تذاكر مباراة #التعاون_النصر

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون عن طرح تذاكر مباراته أمام النصر التي ستُقام، يوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ بيع تذاكر مباراة التعاون والنصر، في الثانية ظهر اليوم الجمعة، في البوابة الشرقية لملعب مدينة الملك عبدالله، بالأسعار التالية، 30 ريالا موحدة للأفراد والعائلات، 15 ريالا خلف المرمى، و400 ريال للمنصة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، والفوز على النصر في مباراة الغد، فيما يطمح العالمي لمواصلة تحقيق الانتصارات والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.