دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. بيدرو وغوميز وجمهور #الهلال الأفضل

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الفائزين بجوائز الأفضل في الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتوج البرتغالي بيدرو مانويل كأفضل مدرب في الجولة الـ18، بعدما قاد التعاون للفوز على نظيره النصر بثلاثية مقابل هدف، ليحتل سكري القصيم المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة.

وانتزع الفرنسي بافيتيمبي غوميز جائزة أفضل لاعب في الجولة الـ18، بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وتسجيله هدفين في شباك الفتح، ليحتل صدارة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ14 هدفًا.

وحصل جمهور نادي الهلال على لقب الجمهور المثالي في الجولة الـ18، بعد حضورهم المميز في المباراة الأخيرة أمام الفتح، والتي انتهت بفوز الزعيم برباعية مقابل هدف.

ويحتل نادي الهلال صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة، يليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر برصيد 37 نقطة.