دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. تاريخ مواجهات الفتح والشباب

المواطن - مروة نبيل

تُقام مباراة الفتح والشباب على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، مساء اليوم السبت، في إطار مواجهات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الفتح والشباب 19 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الليوث في الفوز بـ6 مواجهات، فيما فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي بـ4 لقاءات، وانتهت 9 مباريات بالتعادل.

وأشار حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن خلال مباريات الفتح والشباب السابقة، لم يستطع أي فريق أن يكسب الآخر بفارق أكثر من هدفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز في مباراة الفتح والشباب اليوم، فيما يأمل الليوث لخطف نقاط اللقاء، ومواصلة التقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الفتح والشباب اليوم، يحتل النموذجي المركز الـ11 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما تراجع الليوث إلى المركز الرابع مؤقتًا برصيد 34 نقطة بعد فوز النادي الأهلي في الجولة الـ19.