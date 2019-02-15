دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. تاريخ مواجهات #الرائد ضد #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الرائد ضد الاتحاد التي ستُقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الرائد ضد الاتحاد 21 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، الذي في الفوز بـ14 مواجهة.

وتمكن الفريق الريداوي من الفوز بـ4 مباريات سابقة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وانتهت 3 مواجهات لفريق الرائد ضد الاتحاد بالتعادل.

ويسعى الفريق الريداوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة الرائد ضد الاتحاد اليوم، للتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لانتزاع نقاط مباراة الرائد ضد الاتحاد اليوم، لمواصلة حصد النقاط، والابتعاد عن المراكز الأخيرة في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد بدايته السيئة هذا الموسم.

وقبل مباراة الرائد ضد الاتحاد اليوم، يحتل الفريق الريداوي المركز الـ11 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الـ15 بـ14 نقطة.