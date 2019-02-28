دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. تاوامبا ينتزع صدارة الهدافين من جوميز

المواطن - مروة نبيل

انتزع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا صدارة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الهلالي بافيتيمبي جوميز، بعد تسجيله هاتريك في شباك الاتفاق.

وتألق تاوامبا بشكل لافت خلال مباراة التعاون والاتفاق التي أُقيمت اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وانتهت بفوز فريقه بنتيجة 4/1، حيث سجل عبدالفتاح آدم، وأحرز اللاعب الكاميروني ثلاثية.

ورفع تاوامبا رصيده إلى 18 هدفًا في صدارة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق هدف واحد عن نجم نادي الهلال، الفرنسي جوميز الذي سيسعى لهز شباك الفيصلي غدًا، لاستعادة قمة الهدافين.

وشارك الكاميروني تاوامبا في 21 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وغاب عن مباراة الهلال فقط، نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء.

ويتنافس الثلاثي المغربي عبدالرزاق حمدالله، السوري عمر السومة، والأرجنتيني كريستيان غوانكا على المركز الثالث في قائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 هدفًا لكل منهما.