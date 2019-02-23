دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. تسديدات حمد الله تُعادل #الفيحاء في 2019

المواطن - مروة نبيل

يُقدم المغربي عبدالرازق حمد الله مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل مباراة الفيحاء الجولة الـ21.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هناك مفارقة غريبة بين عبدالرزاق حمد الله ونادي الفيحاء قبل مباراة اليوم.

وأضافت “أوبتا”، أن الفيحاء وعبدالرزاق حمد الله متساويان تقريبًا في الأهداف والتسديدات على المرمى خلال منافسات عام 2019 في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتابعت شبكة الإحصائيات الشهيرة، أن حمد الله سجل 4 أهداف من 5 تسديدات على المرمى، بينما سجل الفيحاء 4 من 6 تسديدات على المرمى.

وسجل عبدالرازق حمد الله 13 هدفًا حتى الآن في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الخامس في قائمة الهدافين هذا الموسم.