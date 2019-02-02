دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. تعرف على حكام مباريات اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُدير مباراة القادسية ضد الفيحاء اليوم، طاقم تحكيم بولندي مكون من؛ بافيل راكزوفسكي، حكم ساحة، ويُساعده توماس ليستكيفيس ومارسين بوركوسكي، والحكم الرابع توماس مارتشينياك، وحكم الفيديو بافيل جيل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المركز الـ11 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ14 بـ15 نقطة.

ويقود مباراة الباطن والأهلي اليوم، طاقم تحكيم نرويجي مكون من؛ حكم الساحة سفاين موين، ويُساعده كيم هاكلوند وماغنوس لوندبيرغ، والسعودي محمد السماعيل حكم رابع، وحكم الفيديو، الويلزي سيمون إيفانس.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ12 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة، فيما يقع النادي الأهلي في المركز الرابع بـ30 نقطة.

ومن المُقرر أن يُدير السلوفيني دامير سكومينا مباراة التعاون ضد النصر اليوم، ويُساعده جور برابروتنيك وروبيرت فوكان، والصربي دانيلو غروجيتش الحكم الرابع، والبولندي سيمون مارتشينياك حكم الفيديو.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، فيما يحتل النصر في المركز الثاني بـ37 نقطة.