دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. تعرف على حكام مباريات اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ19من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقود مباراة الرائد ضد الوحدة طاقم تحكيم سعودي مكون من؛ خالد الطريس حكم ساحة، ويُساعده بدر الشمراني وفيصل القحطاني، وحكم رابع محمد السماعيل، وحكم الفيديو محمد الهويش.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز العاشر في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يقع الوحدة في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

ويُدير مباراة الفتح ضد الشباب طاقم تحكيم هولندي بقيادة مارتينوس فان دن كيركهوف، ويُساعده جوست فان زويلين، وريتشارد برونديك، والحكم الرابع باس فان دونجن، وحكم الفيديو كيفن بلوم.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ11 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما تراجع الشباب إلى المركز الرابع مؤقتًا برصيد 34 نقطة بعد فوز النادي الأهلي في الجولة الـ19.

ومن المُقرر أن يقود مباراة الاتحاد ضد التعاون طاقم تحكيم أوزبكستاني، مكون من رافشان إيرماتوف، ويُساعده جاخونغير سيدوف، وعبدوخاميدولو رسولوف، وحكم رابع، السعودي محمد الشمراني، ومواطنه تركي الخضير، حكم فيديو.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الـ15 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس برصيد 29 نقطة.