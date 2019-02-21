دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. تعرف على تشكيلة مباراة #الاتحاد ضد #الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلن سلافين بيليتش وزوران ماميتش عن تشكيلة مباراة الاتحاد ضد الهلال التي ستنطلق، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت تشكيلة العميد في مباراة الاتحاد ضد الهلال كالتالي؛ فواز القرني، زياد الصحفي، مروان دا كوستا، منصور الحربي، سعود عبد الحميد، كريم الأحمدي، جمال باجندوح، فهد المولد، عبد العزيز البيشي، جاري رودريجيز وأليكساندر برجوفيتش.

ويجلس على مقاعد بدلاء العميد في مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم، كل من؛ راكان انجار، ياسين برناوي، أحمد عسيري، سيكو سانوغو، جابر عيسى، كارلوس فيلانويفا، عبدالرحمن الغامدي ورومارينهو.

فيما جاء تشكيل الزعيم الأساسي في مباراة الاتحاد ضد الهلال كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، ألبرتو بوتيا، ميلوش ديجينك، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، أندري كاريلو، محمد الشلهوب، سالم الدوسري وبافيتيمبي غوميز.

وعلى مقاعد بدلاء الزعيم في مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم، يجلس كل من؛ علي الحبسي، محمد جحفلي، حسن كادش، أحمد شراحيلي، عبدالملك الخيبري، سيباستيان جيوفينكو، هتان باهبري، أحمد أشرف وجوناثان سوريانو.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم، في قمة مواجهات الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة، فيما يتواجد العميد في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.