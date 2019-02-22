دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. تعرف على حكام مباريات اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات اليوم في الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُدير مباراة التعاون ضد الباطن اليوم، الحكم السلوفيني دامير سكومينا، ويُساعده الثنائي الصربي ميلوفان ريستيك وداليبور دجورجيفيتش، والحكم الرابع الأوزبكستاني عبدو خاميدولو رسولوف، ومواطنه رفشان إيرماتوف حكم الفيديو.

ويقود مباراة القادسية ضد الشباب اليوم الحكم النيوزيلندي ماتيو كونجر، ويُساعده النيوزيلندي سيمون لونت وتيفيتا ماكاسيني من تونغا، والحكم الرابع الصربي دانيلو غروجيتش، وحكم الفيديو الهولندي مارتن فان دي كيرغوف.

ويتولى الحكم الهولندي جوشيم كامفويس مباراة الوحدة ضد أُحد اليوم، ويُساعده الثنائي السلوفيني روبيرت فوكان وماتي زونيك، والحكم الرابع الهولندي باكس كريستيان، ومواطنه داني ماكيلي حكم الفيديو.