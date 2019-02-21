دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. توافد جماهير الهلال والاتحاد إلى ملعب الجوهرة

المواطن - مروة نبيل

بدأت جماهير الهلال والاتحاد في التوافد إلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، لحضور كلاسيكو الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لجماهير الهلال والاتحاد وهي في طريقها إلى ملعب الجوهرة المشعة، قبل أكثر من ساعتين على انطلاق اللقاء.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة الهلال والاتحاد اليوم، والتقدم بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لحصد نقاط مباراة الهلال والاتحاد اليوم، من أجل الحفاظ على فارق الست نقاط بينه وبين النصر أقرب منافسيه.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراة الهلال والاتحاد اليوم، برصيد 49 نقطة، فيما يتواجد العميد في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.