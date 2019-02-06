دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. ثاني أغلى الدوريات قيمة تسويقية في آسيا

المواطن - محمد سمعة

حافظ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على المركز الثاني ضمن ترتيب أقوى الدوريات الآسيوية من حيث القيمة التسويقية خلال الفترة الحالية.

وذكر موقع TRANSFER MARKET الشهير للإحصائيات عن أرقام سوق الانتقالات أن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حافظ على المركز الثاني كثاني أغلى دوري آسيوي من حيث القيمة التسويقية برصيد مليار ريال و636 مليون ريال سعودي بعد الدوري الصيني.

وجاءت القيمة التسويقية للدوري الصيني صاحب المركز الأول برصيد ملياري ريال و 28 مليون ريال، أما الدوري الياباني فجاء في المركز الثالث من حيث القيمة التسويقية برصيد مليار ريال و 473 مليون ريال.

ونجح دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في استقطاب العديد من المحترفين واللاعبين الكبار لصفوفه مثل ضم النصر للاعب أحمد موسى من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي، وتعاقد الهلال مع الفرنسي بافيتيمبي جوميز من صفوف جالطة سراي التركي والإيطالي سيباستيان جيوفنكو من صفوف نادي تورنتو الكندي.