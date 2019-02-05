دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. ثنائي #الهلال الأكثر تمريرًا

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة الهلال والفتح ضمن منافسات الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تألقًا لافتًا من ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم محمد كنو وعبد الله عطيف.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نجم نادي الهلال محمد كنو الأكثر تمريرًا في الجولة الـ18 بـ90 تمريرة ناجحة.

واحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عبد الله عطيف المركز الثاني بقائمة الأكثر تمريرًا بنجاح في منافسات الجولة الـ18 بـ70 تمريرة ناجحة، بعدما تصدر القائمة الجولة الماضية بـ108 تمريرات.

وواصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي بيتروس تميزه، وتواجد في قائمة الأكثر تمريرًا بالجولة الـ18 بـ68 تمريرة ناجحة، فيما حل ثانيًا في الجولة الماضية بـ87 تمريرة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على نظيره الفتح برباعية مقابل هدف، وصنع محمد كنو هدف الفرنسي بافيتيمبي غوميز الثاني في الدقيقة 36، بتمريرة مميزة، فيما هُزم النصر بثلاثية مقابل هدف أمام التعاون.

ويحتل نادي الهلال صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عند 37 نقطة في المركز الثاني.