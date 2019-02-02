دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. جوليانو مايسترو #النصر

المواطن - مروة نبيل

يتألق البرازيلي جوليانو دي باولا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويُعد جوليانو واحدًا من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هذا الموسم، حيث شارك في 17 مباراة بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وساهم في إحراز 9 أهداف، حيث سجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

وحصل النصرواي جوليانو على إجمالي تقييم 7.04 خلال مشاركاته مع النصر في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتُعد مباراة العالمي والشباب الأعلى تقييمًا له، بعدما نال 8.65، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره التعاون، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.