دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. حارس #الاتحاد الأفضل في 2019

المواطن - مروة نبيل

شهدت المباريات الأخيرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تألقًا لافتًا من حارس المرمى فواز القرني.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن حارس الاتحاد فواز القرني حقق نسبة إنقاذ كاملة خلال عام 2019 في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأنقذ فواز القرني الكرة 15 مرة خلال مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد التي لعبها خلال منافسات العام الجديد، ووصفت شبكة الإحصائيات حارس العميد بـ”السد”.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 4 مباريات في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عام 2019، ونجح فواز القرني في الحفاظ على نظافة شباكه خلالها.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بهدف دون رد على القادسية، وبهدفين نظيفين ضد الوحدة، وتعادل سلبيًا مع الشباب والتعاون.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ15 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.