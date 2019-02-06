دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. حوّل أصدقاء الأمس لـ متنافسي اليوم

المواطن - محمد سمعة

اتفق الهلال والاتحاد والنصر على ضم نجوم مميزين من الدوري التركي خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية بالموسم الجاري.

ومع انتهاء فترة الانتقالات الشتوية بعد الرابع من فبراير الجاري، تعاقد الثلاثي الكبير مع ثلاثة لاعبين من بطولة الدوري التركي ومن فريق واحد ليصبحوا الآن متنافسين بعدما كانوا أصدقاء في ناد واحد.

فريق واحد يُعزز صفوف 3 أندية

البداية كانت مع نادي الهلال والذي أعلن في صيف 2018 عن تعاقده مع اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز من صفوف نادي جالطة سراي التركي لتدعيم الخط الهجومي لديه.

وسار نادي الاتحاد على درب الهلال، وأعلن تعاقده مع اللاعب غاري رودريغيز أيضًا من صفوف نادي جالطة سراي وذلك لتعزيز مركز الجناح الهجومي لديه.

وأعلن نادي النصر يوم الاثنين عن تعاقده مع المدافع البرازيلي مايكون بيريرا من صفوف نادي جالطة سراي لتدعيم صفوفه الدفاعية بعد الاستغناء عن المدافع البيروفي كريستيان راموس.

ويذكر أن الثلاثي مثّل نادي جالطة سراي لفترة طويلة ولعبوا مع بعضهم البعض في فريق واحد، ولكن الانتقال لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جعل الثلاثي يتنافس ضد بعضه البعض.

وجاء تعاقد نادي النصر مع المدافع مايكون بيريرا، بعدما صرف نادي الهلال النظر عن ضم اللاعب البرازيلي لتعاقده مع المدافع الأسترالي ميلوش ديجينيك من صفوف نادي ريد ستار الصربي.